Самойлова поделилась новым видео в бикини и разозлила подписчиков

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова поделилась видео в откровенном образе и разозлила подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя жена рэпера Джигана разместила ролик, в котором прорекламировала свой предстоящий марафон по похудению. Так, перед камерой она предстала в черном латексном бикини, а также в спортивном комплекте, состоящим из топа и лосин. «Не хватает мотивации, чтобы начать заниматься спортом? Надоели эти скучные подходы? Вы правильно питаетесь, тренируетесь, а вес стоит на месте? А что, если я куплю ваши лишние килограммы на десять миллионов?» — подписала знаменитость пост.

Фолловеры не оценили данное видео, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Фигура, конечно, зачет, но мне смешно с таких "мотивационных" роликов, когда тебя полностью переделали хирурги», «Оксане сделали попу хирурги на операционном столе, а не тренировки», «Грудь тоже появится с прохождением марафона?», «Надоели эти скучные повторения и подходы — ложитесь под нож», «Вся искусственная», — возмущались они.

Ранее Оксана Самойлова показала фигуру до и после похудения. Так, блогерша в ответ на комплимент подписчика о ее хорошей физической форме показала снимок, на котором предстала в ультракоротких шортах и топе. При этом звезда продемонстрировала оголенный живот и ноги.