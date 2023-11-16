Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:46, 16 ноября 2023Ценности

Самойлова показала фигуру до и после похудения

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру до и после похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя супруга рэпера Джигана в ответ на комплимент подписчика о ее хорошей физической форме показала снимок, на котором предстала в ультракоротких шортах и топе. При этом звезда продемонстрировала оголенный живот и ноги.

«Тут мне примерно 25. По-моему, сейчас, в 35, мое тело выглядит лучше. Если бы я не занималась, я была бы просто худой и жидкой, без попы, без шикарных прокачанных ног», — заявила она.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

При этом в еще одном видео Самойлова станцевала на камеру в фитнес-костюме. На размещенных кадрах видно, что ее тело выглядит подтянутым и рельефным. «Достаточно один раз привести себя в идеальную форму! Безусловно, это труд. Но потом ваше тело будет вас благодарить всю жизнь и откликаться даже на минимальную нагрузку, а выглядеть вы будете так, будто не вылезаете из спортзала», — заключила блогерша.

Ранее в ноябре Оксана Самойлова показала тело в латексном бикини. Жена рэпера Джигана поделилась в сторис видео, на котором запечатлена позирующей перед зеркалом.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России и его жену нашли мертвыми. Что известно о генерале?

      Директор казачьего кадетского корпуса на юге России избил девятиклассника

      Суд оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

      Финская береговая охрана сообщила о завершении ремонта российского кабеля

      Российская актриса высмеяла дизайн откровенного платья

      В России начали сдавать китайские контейнеры на металлолом

      Россиянам захотели запретить сдавать квартиры без «Госуслуг»

      Стала известна причина розыска основателя сетей «Тануки» и «Ерш»

      Стало известно о крупных долгах Меладзе перед налоговой

      Израиль обратился к жителям сектора Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости