Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру до и после похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя супруга рэпера Джигана в ответ на комплимент подписчика о ее хорошей физической форме показала снимок, на котором предстала в ультракоротких шортах и топе. При этом звезда продемонстрировала оголенный живот и ноги.

«Тут мне примерно 25. По-моему, сейчас, в 35, мое тело выглядит лучше. Если бы я не занималась, я была бы просто худой и жидкой, без попы, без шикарных прокачанных ног», — заявила она.

При этом в еще одном видео Самойлова станцевала на камеру в фитнес-костюме. На размещенных кадрах видно, что ее тело выглядит подтянутым и рельефным. «Достаточно один раз привести себя в идеальную форму! Безусловно, это труд. Но потом ваше тело будет вас благодарить всю жизнь и откликаться даже на минимальную нагрузку, а выглядеть вы будете так, будто не вылезаете из спортзала», — заключила блогерша.

Ранее в ноябре Оксана Самойлова показала тело в латексном бикини. Жена рэпера Джигана поделилась в сторис видео, на котором запечатлена позирующей перед зеркалом.