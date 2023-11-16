Счета Аркадия Укупника арестовали из-за долгов

Mash: ФНС арестовала счета музыканта Аркадия Укупника из-за задолженностей

Федеральная налоговая служба России (ФНС) арестовала счета российского исполнителя Аркадия Укупника из-за задолженностей и начисленных пеней. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Укупнику было направленно множество повесток с требованием оплатить налоги на сумму 42 тысячи рублей. Также, по данным канала, артист не оплатил услуги частного охранного предприятия, в связи с чем организация подала на него в суд. В итоге с исполнителя взыскали 47 тысяч рублей.

При этом сам музыкант наличие каких-либо задолженностей отрицает.

Ранее сообщалось, что фирму российского певца Валерия Меладзе «МБ Про», которую он открыл 20 лет назад, закрыла московская налоговая служба.