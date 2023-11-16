В российском регионе перевернулся школьный автобус с 14 детьми

Mash: автобус с 14 школьниками перевернулся в Приморье

В Приморском крае перевернулся школьный автобус с 14 детьми, которые ехали в школу №1. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что школьники ехали из Вольно-Надеждинского, Ключевого и Рыбачьего поселков. По данным издания, водитель не смог удержать машину на трассе из-за гололеда, автобус съехал в кювет. В результате ДТП пострадали восемь детей, шесть из них госпитализируют.

Ранее в Хасанском районе Приморского края перевернулся автобус с российскими туристами. Инцидент произошел в семи километрах от села Барабаш. Известно, что в автобусе находились 48 человек. По предварительным данным, двух пассажиров спасти не удалось.