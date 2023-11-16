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13:52, 16 ноября 2023Среда обитания

Шнуров ответил на слухи о переезде в Германию

Музыкант Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Основатель группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров опроверг слухи о своем переезде в Германию. Об этом он сообщил в разговоре с RTVI.

Музыкант ответил на вопрос, действительно ли он переехал в европейскую страну вместе с семьей. Шнуров заявил, что не менял страну проживания и не планировал это делать.

«Я никуда не переехал. И не собирался. Просто недобросовестные люди через СМИ пытаются, распуская слухи, подмочить мою репутацию и повлиять на суд. Ничего нового. За последний год я уже, судя по публикациям, эмигрировал раз пять, не меньше», — отметил рок-музыкант.

Днем ранее появились новости о том, что Сергей Шнуров тайно переехал в Германию вместе с семьей и уже приобрел там жилье и перевез вещи. Об этом рассказала мать бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной Валентина.

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      Полина Кислицына
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