Шнуров ответил на слухи о переезде в Германию

Музыкант Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию

Основатель группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров опроверг слухи о своем переезде в Германию. Об этом он сообщил в разговоре с RTVI.

Музыкант ответил на вопрос, действительно ли он переехал в европейскую страну вместе с семьей. Шнуров заявил, что не менял страну проживания и не планировал это делать.

«Я никуда не переехал. И не собирался. Просто недобросовестные люди через СМИ пытаются, распуская слухи, подмочить мою репутацию и повлиять на суд. Ничего нового. За последний год я уже, судя по публикациям, эмигрировал раз пять, не меньше», — отметил рок-музыкант.

Днем ранее появились новости о том, что Сергей Шнуров тайно переехал в Германию вместе с семьей и уже приобрел там жилье и перевез вещи. Об этом рассказала мать бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной Валентина.

