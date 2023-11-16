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23:22, 16 ноября 2023Мир

Швейцария проведет расследование о передаче ее боеприпасов Киеву

AFP: Швейцария проведет расследование о возможной передаче ее боеприпасов Киеву

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство экономики Швейцарии собирается провести расследование после появления данных в СМИ, что Киев якобы получил швейцарские боеприпасы через польскую компанию. Из-за нейтралитета страна запретила другим государствам передавать купленное у нее вооружение за границу без согласия Берна, сообщает агентство AFP.

«По этому делу ведется расследование... Никаких комментариев, пока оно продолжается», — сказано в заявлении министерства.

Агентство уточняет, что частные организации не должны были подписывать декларацию о реэкспорте. В польской компании прокомментировали ситуацию, описанную в прессе, как не вызывающую тревожность и не нарушающую никаких процедур. Там отметили, что все транзакции фирмы проходят проверку со стороны правительства Польши.

Кроме того, в компании захотели привлечь к ответственности в польском суде американского журналиста, обнародовавшего информацию о передаче Украине швейцарских боеприпасов. Организация изучает юридические обоснования, которые могли бы сделать это возможным.

Ранее Украину обвинили в покупке 500 тысяч швейцарских патронов .308 Winchester и 145 тысяч патронов .338 Lapua Magnum. Швейцария запретила экспорт оружия как в Россию, так и на Украину.

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      Александра Синицына
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