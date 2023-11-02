Украину обвинили в покупке швейцарского оружия в обход запрета

Defense One: Украина приобрела швейцарское оружие в обход запрета

Украина приобрела боеприпасы из Швейцарии, несмотря на запрет со стороны Берна на оружейный экспорт. С такими обвинениями выступило издание Defense One.

Издание ссылается на мониторинг украинских закупок боеприпасов, который провел агрегатор Import Genius. Утверждается, что Украина 14 июля закупила 500 тысяч патронов .308 Winchester и 145 тысяч патронов .338 Lapua Magnum.

Патроны .338 Lapua Magnum указаны в документах как бронебойные и произведены швейцарской компанией SwissP Defense. Украине их предоставил польский экспортер оружия UMO.

При этом Defense One напомнило, что Швейцария запретила экспорт оружия как в Россию, так и на Украину.

Ранее журналистка Лора Ингрэм предложила США поставлять оружие напрямую России, так как Киев неминуемо проиграет в военном противостоянии. По словам ведущей, сегодня даже самые убежденные сторонники продолжения военных действий на Украине не могут аргументировать свою позицию.

