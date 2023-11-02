Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:27, 2 ноября 2023Бывший СССР

Украину обвинили в покупке швейцарского оружия в обход запрета

Defense One: Украина приобрела швейцарское оружие в обход запрета

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина приобрела боеприпасы из Швейцарии, несмотря на запрет со стороны Берна на оружейный экспорт. С такими обвинениями выступило издание Defense One.

Издание ссылается на мониторинг украинских закупок боеприпасов, который провел агрегатор Import Genius. Утверждается, что Украина 14 июля закупила 500 тысяч патронов .308 Winchester и 145 тысяч патронов .338 Lapua Magnum.

Патроны .338 Lapua Magnum указаны в документах как бронебойные и произведены швейцарской компанией SwissP Defense. Украине их предоставил польский экспортер оружия UMO.

При этом Defense One напомнило, что Швейцария запретила экспорт оружия как в Россию, так и на Украину.

Ранее журналистка Лора Ингрэм предложила США поставлять оружие напрямую России, так как Киев неминуемо проиграет в военном противостоянии. По словам ведущей, сегодня даже самые убежденные сторонники продолжения военных действий на Украине не могут аргументировать свою позицию.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Слабиев
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      Назван новый срок запуска российского «Биона-М» №2

      На Украине журналиста The Times обвинили в дезинформации

      Помощник российского судьи сбил пенсионерку на дороге и скрылся с места ДТП

      Госдума одобрила сохранение пособий за работающими матерями

      Названо необходимое для разминирования Украины время

      Минфин США расширил санкции против России

      Украина попыталась устроить взрыв на российской АЭС

      США расширили санкции против российских банков

      Врач перечислила простые меры профилактики инсульта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости