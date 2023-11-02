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08:28, 2 ноября 2023Интернет и СМИ

В США предложили поставлять России предназначенное для ВСУ оружие

Fox News: США должны поставлять предназначенное для ВСУ оружие напрямую России

Фото: Mary F. Calvert / Reuters

Желание американского президента Джо Байдена объединить военную помощь Украине и Израилю ― это «циничная политическая уловка», которая только ненадолго отсрочит неминуемое поражение Киева. Об этом сообщила на Fox News журналистка Лора Ингрэм, предложив США в таком случае поставлять предназначенное для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие напрямую России.

«Если смотреть на то, как обстоят дела на Украине, может, Пентагон должен просто отправлять оружие сразу в Россию? Они, в конце концов, все равно его получат», ― заявила Ингрэм в эфире телеканала.

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      Александра Синицына
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