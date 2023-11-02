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07:24, 2 ноября 2023Интернет и СМИ

Илон Маск согласился с нереалистичностью победы Украины в конфликте

Маск: Украина не выиграет в конфликте, а Зеленский не признает поражение в бою
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Pool / Reuters

Американский предприниматель Илон Макс согласился с тем, что мечты Украины о победе в конфликте с Россией нереалистичны, однако президент страны Владимир Зеленский не признает поражение. Так он отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса с анализом статьи The Time о Зеленском, выразив свое мнение в соцсети X (бывшая Twitter).

«Это подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте. Более того, Зеленского описывают как "оторванного от реальности" за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией. Военные цели Украины нереалистичны», — написал Сакс.

«К сожалению, этот анализ верный», — прокомментировал пост Илон Маск.

Ранее Маск намекнул на необходимость Украины уступить России некоторые территории. По его мнению, подобные действия могут стать компромиссом в этом конфликте.

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      Александра Синицына
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