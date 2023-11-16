Швыдкой прокомментировал объединение дирекций Большого и Мариинского театров

Швыдкой заявил, что объединения дирекций Большого и Мариинского театров не будет

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал информацию об объединении дирекций Государственного академического Большого театра (ГАБТ) и Мариинского театра. Об этом сообщает РИА Новости.

Швыдкой заявил, что культурные учреждения не могут быть объединены, однако отметил, что генеральный директор Мариинского театра Валерий Георгиев, который недавно был назначен на пост главы ГАБТа, может стать руководителем обоих театров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об объединении учреждений советом обратиться в Министерство культуры.

До этого стало известно, что ГАБТ возглавит дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Отмечалось, что Гергиев займет пост Владимира Урина, являвшегося генеральным директором театра с 2013 года. Сам Урин решил покинуть должность по собственному желанию.