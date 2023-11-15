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20:12, 15 ноября 2023Культура

Большой театр возглавит директор Мариинского театра

Большой театр возглавит директор Мариинского театра Валерий Гергиев

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) возглавит дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источников.

Отмечается, что Гергиев займет пост Владимира Урина, являвшегося генеральным директором ГАБТа с 2013 года. Сам Урин решил покинуть должность по собственному желанию.

По данным Telegram-канала Mash, Гергиев вступит в должность до конца этого года. По некоторым данным, дирекции ГАБТ и Мариинского театра будут объединены. Фактически, дирижер станет руководителем сразу двух культурных учреждений.

В среду, 15 ноября, Урин сообщил о том, что Большой театр не сможет увеличить число показов балета «Щелкунчика».

Ранее стало известно, что пострадавшие в давке в очереди за билетами на балет «Щелкунчик» подали жалобу на Большой театр. Потенциальные зрители надеются, что им будет выплачена компенсация морального ущерба из-за «ненадлежащей организации продажи билетов».

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      Анастасия Астахова
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