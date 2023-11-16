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10:49, 16 ноября 2023Мир

Си Цзиньпин согласился помочь Байдену в борьбе с китайскими наркотиками

Си Цзиньпин согласился помочь Байдену в борьбе с китайскими наркотиками в США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин после четырехчасовых переговоров с президентом США Джо Байденом согласился помочь Вашингтону в борьбе с китайскими наркотиками, волна потребления которых захлестнула Соединенные Штаты. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Китай согласился преследовать компании, производящие химические вещества-прекурсоры фентанила — мощного наркотика, который спровоцировал наркокризис в Америке. Байден подчеркнул, что соглашение о сокращении использования химических веществ-прекурсоров «спасет жизни», и выразил признательность Си Цзиньпину за приверженность этому вопросу.

Ранее власти США выделили 50 миллиардов долларов на помощь пострадавшим от приема опиатов и борьбу с их распространением. Средства будут потрачены на лечение наркозависимых от передозировок, обеспечение их жильем и зарплаты социальным работникам.

Тысячи людей становятся жертвами передозировки синтетического опиоида, который в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфия. По количеству летальных исходов отравление фентанилом уже обогнало ДТП, а в 2022 году американцы уходили из жизни из-за него каждые семь минут.

Сам по себе фентанил не является запрещенным веществом: в США этот препарат выписывают пациентам, страдающим от сильных хронических болей или перенесшим тяжелые операции. К беспрецедентному количеству летальных исходов приводит фентанил, производимый кустарно. Этот синтетический опиоид производят в подпольных лабораториях в Индии, Мексике и Китае — причем последний американские власти считают основным источником опасного вещества.

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      Анжелика Бережная
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