Симоньян рассказала о невезении Пугачевой

Маргарита Симоньян назвала Максима Галкина невезением для Пугачевой

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом) невезением для певицы Аллы Пугачевой. Об этом она заявила в программе «Ч. Т. Д.» на RuTube.

«То, что с последним официальным браком с мальчиком не повезло, так это ее собственный выбор. Ну кто заставлял?» — задалась она вопросом.

Ранее Симоньян поставила Анну Ахматову в пример звездам шоу-бизнеса, покинувшим Россию после начала спецоперации. Она напомнила, что поэтесса оставалась в России в сложные времена, даже когда могла покинуть страну. Она назвала Ахматову ролевой моделью и подчеркнула, что не может так сказать о представителях шоу-бизнеса.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию в марте после начала специальной военной операции (СВО). Сама артистка неоднократно критиковала спецоперацию и поддерживала артистов, уехавших из страны.

2 ноября Пугачева вернулась в Москву. Она приехала без мужа, побывала в своем доме в Подмосковье и записала несколько песен. Спустя несколько дней певица покинула страну.