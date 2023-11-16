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19:26, 16 ноября 2023Из жизни

Пойманного 300-килограммового ската признали самой большой пресноводной рыбой

В Камбодже выловили 300-килограммового ската и назвали его в честь полной луны

Фото: Norbert Probst / Globallookpress.com

Выловленного в Камбодже огромного ската признали самой большой пресноводной рыбой. Об этом сообщает The Phnom Penh Post.

300-килограммового пресноводного ската поймали в реке Меконг еще летом 2022 года и тогда же признали рыбу рекордной. Однако только 14 ноября 2023 года сотрудники Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, которые приложили за последние годы много усилий к сохранению природы в Камбодже, получили официальные сертификаты из рук представителей Книги рекордов Гиннесса. Ската признали в том числе самым крупным представителем своего вида и самой крупной выловленной самкой своего вида.

«Мы поздравляем Камбоджу с установлением нового рекорда. Гигантский пресноводный скат достигал почти пять метров в длину, в ширину более двух метров и весил более 300 килограммов. Поэтому мы признаем его самым крупным в своих видах», — сказал неназванный представитель Книги рекордов Гиннесса. Госсекретарь Хас Сарет рассказал, что поимка ската была результатом обычной рыбалки в коммуне Ко Преа провинции Стунг Тренг. Особь назвали Бормей, что переводится как «День полной луны», потому что ската отпустили обратно в реку Меконг в полнолуние.

Ската поймал местный рыбак 13 июня 2022 года. Мужчина сразу же связался с сотрудниками проекта «Чудеса Меконга», который занимается исследованием биоразнообразия реки. Через несколько часов представители проекта прибыли на место и поразились размерам улова. Затем ската измерили и взвесили.

Руководитель «Чудес Меконга» Зеб Хоган объяснил, что рыбы крупных размеров находятся под угрозой исчезновения, поскольку им требуется много времени на рост. Зачастую больших особей вылавливают раньше, чем они достигнут максимально возможного размера. К тому же неблагоприятные изменения окружающей среды отрицательно сказываются на популяции.

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Himantura polylepis — один из самых крупных пресноводных скатов в мире. Считается исчезающим видом. Представители вида обитают в тропических водах крупных рек Индокитая и Борнео. Вес рыбы может достигать 600 килограммов.

Ранее сообщалось, что житель США поймал алеутского морского окуня длиной более метра и случайно установил новый рекорд штата Аляска.

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      Антонина Черташ
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