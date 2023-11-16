Собчак заявила о невозможности запретов для россиян

Собчак о путешествиях за границу: русскому человеку невозможно что-то запретить

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что отдохнула с сыном в Турции, и высказалась на тему ограничений для россиян относительно путешествий за границу. Пост на эту тему был опубликован в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Собчак выложила фотографии, на которых они с сыном отдыхают в Турции, и объяснила, что в ноябре провела в этой стране несколько дней. Она также назвала прекрасным отдых в Турции не в курортный сезон.

Рассуждая о путешествиях, журналистка выразила уверенность в том, что «русскому человеку невозможно что-то запретить». «Это глубинное непонимание прожитых поколений в "совке", когда продуктовые были пусты, но все как-то все доставали — и джинсы, и мандарины. Так же и сейчас: прекрасные лодки, казахстанские и киргизские банковские карты, шикарный сервис, удобный аэропорт с частным терминалом и виды покруче юга Франции, — все это в полном доступе», — заявила она.

Ранее Собчак раскрыла отношение к России. По утверждению телеведущей, ее патриотизм заключается в том, что в сложное время она остается жить и работать в своей стране. Журналистка также заявила, что старается быть осторожной в своих высказываниях.