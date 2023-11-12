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16:22, 12 ноября 2023Интернет и СМИ

Собчак разъяснила свое отношение к России

Собчак заявила, что в сложное время она остается жить и работать в России

Кадр: MORGENSHTERN / Youtube

Российская телеведущая Ксения Собчак разъяснила свое отношение к России и текущей ситуации в стране. Об этом она высказалась в интервью рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов), опубликованном на YouTube.

«Я не поддерживаю то, что происходит. При этом я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша России», — заявила журналистка.

По мнению ведущей, ее патриотизм заключается в том, что в сложное время она остается жить и работать в своей стране.

При этом Собчак добавила, что есть ряд явлений, с которыми она не может согласиться. В частности, она не видит возможности оправдать уход из жизни людей. «Это та граница, которую внутри себя я перейти не могу», — заключила она.

Журналистка добавила, что старается быть осторожной в своих высказываниях.

В декабре прошлого года Собчак назвала единственное условие эмиграции из России. «Я всегда тогда говорила: если закроют границы», — назвала она условие, при котором была бы готова покинуть страну. Вместе с тем ведущая намекнула, что ее мнение об эмиграции может измениться.

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