Сотрудницы британского Минобороны пожаловались на домогательства

Guardian: 60 сотрудниц МО Британии заявили о домогательствах со стороны коллег

Шестьдесят высокопоставленных сотрудниц Минобороны Великобритании пожаловались на домогательства со стороны коллег-мужчин. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, пострадавшие женщины написали письмо заместителю главы министерства Дэвиду Уильямсу. В нем они заявили, что их «повседневная профессиональная жизнь осложняется из-за поведения, которое в общественной жизни считалось бы токсичным и неуместным, но к которому относятся терпимо в Минобороны».

Сотрудницы уверяют, что подвергаются уничижительным высказываниям и сталкиваются с сексуальными домогательствами, включая навязчивые взгляды, комментарии сексуального характера.

Военное ведомство, в свою очередь, сообщило о глубокой обеспокоенности поступившими жалобами и пообещало принять меры для решения проблемы.

Ранее участницы Конференции ООН по изменению климата 2022 года заявили о фактах домогательств и оскорблений со стороны делегатов-мужчин. Группа пострадавших женщин направила письмо организаторам климатического саммита, который должен пройти в ноябре в Дубае, с просьбой обратить особое внимание на отношение к женщинам — участницам переговоров.

