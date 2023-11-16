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04:07, 16 ноября 2023Мир

Советник Байдена рассказал о проблемах со сном из-за Украины

Салливан заявил, что мысли об Украине мешают ему уснуть
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Al Drago / Pool / CNP / Globallookpress.com

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал в интервью порталу Puck News о проблемах со сном из-за мыслей об Украине.

По его словам, по ночам он думает о том, как защитить украинскую энергосистему. «Все это способствует моей бессоннице», — поделился Салливан.

Кроме того, добавил советник главы США, уснуть ему также не дают конфликт на Ближнем Востоке и тревога по поводу возможных неожиданных событий. Он пояснил, что атака палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября была внезапной, поэтому теперь он беспокоится, что же еще может произойти.

Ранее Украине предрекли зиму в суровых условиях. Отмечалось, что в результате военных действий ее энергосистема стала еще более уязвимой, чем раньше.

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