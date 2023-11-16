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13:44, 16 ноября 2023Силовые структуры

Срок заключения осужденного за коррупцию экс-главы российского города вырос

В Кировской области суд увеличил срок заключения экс-главы Кирова Быкова

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Кировской области суд увеличил срок заключения бывшего главы Кирова Владимира Быкова на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Таким образом экс-чиновник проведет в колонии строгого режима восемь лет и восемь месяцев. Быкова признали виновным в пособничестве в мошенничестве. Его также обязали выплатить штраф в три миллиона рублей.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год Быков был пособником при афере, связанной с хищением денег организации «Автотранспортное предприятие» путем неисполнения договорных обязательств. Таким образом мошенники завладели более чем 22 миллионами рублей.

В марте 2022 года суд признал Быкова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размер 15,6 миллиона рублей. В суде было установлено, что с 2014 по 2016 год он получил через посредника 7,8 миллиона рублей при организации поставки низкокачественного топлива. При этом по статье о мошенничестве Быков был оправдан.

В результате приговор был обжалован. В июне 2022 года Кировский областной суд отправил уголовное дело бывшего чиновника на пересмотр.

Ранее мэра города Тулун Иркутской области Юрия Кариха задержали по делу о мошенничестве.

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