Стало известно о крупных долгах Меладзе перед налоговой

SHOT: Валерий Меладзе задолжал налоговой 275 тысяч рублей

Стало известно о крупных долгах российского певца Валерия Меладзе Федеральной перед налоговой службой России (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что исполнитель задолжал госоргану 275 тысяч рублей. Несмотря на то, что артист приостановил концертную деятельность в России, он продолжает зарабатывать в стране, являясь учредителем ООО «Вантаж». Компания арендует одноименный торговый центр, расположенный в Восточном Бирюлево в Москве. Прибыль организации за прошлый год составила 15,7 миллиона рублей.

Известно, что сейчас Меладзе находится в Германии в рамках своего концертного тура.

Ранее стал известен многомиллионный ценник и райдер певца за выступление в Москве. За концерт в столице Меладзе просит 120 тысяч евро (около 12 миллионов рублей). Помимо этого среди его условий — оплата расходов на авиабилеты бизнес-класса и трансфер. В райдере певца отмечается, что ему должен быть предоставлен доступ в VIP-зал аэропорта и номер в пятизвездочном отеле. Для передвижения по столице артист просит Mercedes-Benz W222 и автобус на 25 мест для его команды.