Западное население выступило против участия в конфликте на Украине

FT: западное население не верит, что должно вступать в конфликт на Украине

Западное население не верит, что должно вступать в конфликт на Украине. Об этом говорится в недавнем исследовании по «геополитике эмоций», проведенном Европейским советом по международным отношениям, пишет Financial Times (FT).

«Таким образом, возникает вопрос: может ли Запад одержать победу, если его собственное население не считает, что ему следует воевать?», — отмечают авторы исследования.

Отмечается, что общественность в крупных незападных странах больше интересуется тем, когда закончится конфликт, чем тем, как он закончится.

Исследование также показало, что главным препятствием на пути к миру стали Запад и Украина, а не Россия. Кроме того, большинство жителей так называемого Глобального Юга ожидают, что в ближайшие пять лет Москва одержит верх, и рассматривают украинский конфликт как прокси противостояние между США и Россией.