Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:52, 16 ноября 2023Мир

Западное население выступило против участия в конфликте на Украине

FT: западное население не верит, что должно вступать в конфликт на Украине

Фото: Reuters

Западное население не верит, что должно вступать в конфликт на Украине. Об этом говорится в недавнем исследовании по «геополитике эмоций», проведенном Европейским советом по международным отношениям, пишет Financial Times (FT).

«Таким образом, возникает вопрос: может ли Запад одержать победу, если его собственное население не считает, что ему следует воевать?», — отмечают авторы исследования.

Отмечается, что общественность в крупных незападных странах больше интересуется тем, когда закончится конфликт, чем тем, как он закончится.

Исследование также показало, что главным препятствием на пути к миру стали Запад и Украина, а не Россия. Кроме того, большинство жителей так называемого Глобального Юга ожидают, что в ближайшие пять лет Москва одержит верх, и рассматривают украинский конфликт как прокси противостояние между США и Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России и его жену нашли мертвыми. Что известно о генерале?

      В россиянах-банкротах увидели позитив для экономики

      Директор казачьего кадетского корпуса на юге России избил девятиклассника

      Суд оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

      Финская береговая охрана сообщила о завершении ремонта российского кабеля

      Российская актриса высмеяла дизайн откровенного платья

      В России начали сдавать китайские контейнеры на металлолом

      Россиянам захотели запретить сдавать квартиры без «Госуслуг»

      Стала известна причина розыска основателя сетей «Тануки» и «Ерш»

      Стало известно о крупных долгах Меладзе перед налоговой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости