Обнаружена группа убегающих из галактики звезд

Astronomy and Astrophysicals: обнаружены убегающие из Млечного Пути звезды

Ученые Института космических наук Университета Барселоны обнаружили группу звезд, которые собираются покинуть галактику Млечный Путь. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy and Astrophysicals.

Исследователи проанализировали данные двух звездных каталогов — каталог звезд О-типа (GOSC) и спектров звезды Be-типа (BeSS). Также были использованы астрометрические измерения положения, расстояния и скорости одного миллиарда звезд на основе данных, полученных космическим кораблем Gaia.

Было найдено 417 звезд O-типа и 1335 звезд Be-типа, присутствующих как в базе Gaia, так и в каталогах. Ученые выявили 106 убегающих звезд О-типа, что составляет 25,4 процента звезд в каталоге GOSC, при этом сорок две из них идентифицированы недавно. Среди звезд Be-типа обнаружено 69 убегающих звезд, что составляет 5,2 процента звезд в каталоге BeSS. В целом звезды типа O движутся быстрее, чем звезды типа Be.

OB-звезды часто образуются в двойных парах. В сценарии двойной сверхновой взрыв отбрасывает другую звезду, которая разрывает гравитационную связь со своим партнером и даже избежать притяжения всей галактики. В этом случае она направится в межгалактическое пространство. В сценарии динамического выброса звезда испытывает гравитационное взаимодействие с другими звездами. Это часто встречается среди О- и Be-звезд, поскольку те располагаются в тесных группах, называемых ОВ-ассоциациями.

Более высокая доля убегающих звезд и более высокие скорости, обнаруженные среди звезд O-типа, по сравнению со звездами Ве-типа, указывают, что сценарий динамического выброса более вероятен, чем сценарий двойной сверхновой. Предыдущие исследования также показывают, что динамический выброс часто приводит к более быстрому и частому убеганию, чем сценарий двойной сверхновой.

