Столтенберг заявил об интересе НАТО к закрытию границы Финляндии с Россией

Столтенберг: НАТО желает знать о происходящем на границе России и Финляндии

НАТО желает знать всю информацию о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе Финляндии с Россией на тот случай, если альянс будет вынужден реагировать на рост числа попыток проникновения нелегальных мигрантов в Финляндию. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Мы внимательно следим за вопросом [происходящего на границе]. Я встречался с министром обороны Финляндии в рамках встречи с главами минобороны стран ЕС в начале недели. Он поделился со мной анализом ситуации, он озабочен ростом числа беженцев, которые собираются на границах с Россией. Мы за этим внимательно следим, остаемся бдительными», — заявил он.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что четыре пограничных перехода на границе с Россией будут закрыты в ночь с 17 на 18 ноября. Подобные ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

