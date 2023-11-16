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19:39, 16 ноября 2023Мир

Столтенберг заявил об интересе НАТО к закрытию границы Финляндии с Россией

Столтенберг: НАТО желает знать о происходящем на границе России и Финляндии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vesa Moilanen / Reuters

НАТО желает знать всю информацию о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе Финляндии с Россией на тот случай, если альянс будет вынужден реагировать на рост числа попыток проникновения нелегальных мигрантов в Финляндию. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Мы внимательно следим за вопросом [происходящего на границе]. Я встречался с министром обороны Финляндии в рамках встречи с главами минобороны стран ЕС в начале недели. Он поделился со мной анализом ситуации, он озабочен ростом числа беженцев, которые собираются на границах с Россией. Мы за этим внимательно следим, остаемся бдительными», — заявил он.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что четыре пограничных перехода на границе с Россией будут закрыты в ночь с 17 на 18 ноября. Подобные ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

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      Виктория Кондратьева
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