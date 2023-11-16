Судимый петербуржец жестоко избил в квартире 85-летнюю мать
В Санкт-Петербурге судимый в прошлом мужчина жестоко избил руками и ногами свою 85-летнюю мать. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.
По сведениям телеканала, все произошло 14 ноября. Сын поссорился с пенсионеркой и напал на нее с кулаками. Соседи, услышав крики пожилой женщины, вызвали сотрудников полиции.
Прибывшие оперативники нашли в квартире полуживую петербурженку и ее родственника. Последний был задержан.
Пенсионерку с различными травмами, среди которых выявлены множественные переломы, ушибы и гематомы, доставили в больницу.
Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, пояснил собеседник РЕН ТВ. Он подчеркнул, что в отношении сына пенсионерки возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сын напал на мать и ее сожителя с топором во время ссоры. Его удалось задержать, следователи возбудили уголовное дело.