Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:20, 16 ноября 2023Россия

Судимый петербуржец жестоко избил в квартире 85-летнюю мать

РЕН ТВ: в Петербурге судимый мужчина жестоко избил ногами 85-летнюю мать

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге судимый в прошлом мужчина жестоко избил руками и ногами свою 85-летнюю мать. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По сведениям телеканала, все произошло 14 ноября. Сын поссорился с пенсионеркой и напал на нее с кулаками. Соседи, услышав крики пожилой женщины, вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие оперативники нашли в квартире полуживую петербурженку и ее родственника. Последний был задержан.

Пенсионерку с различными травмами, среди которых выявлены множественные переломы, ушибы и гематомы, доставили в больницу.

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, пояснил собеседник РЕН ТВ. Он подчеркнул, что в отношении сына пенсионерки возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сын напал на мать и ее сожителя с топором во время ссоры. Его удалось задержать, следователи возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация патовая» Зеленский выступил за завершение конфликта с Россией

      Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл главную сложность проекта

      Россиян предупредили о новых правилах выезда за границу

      Россиянин устроил погоню от полиции на тракторе и протаранил служебную машину

      Израильские банки начали ограничивать операции с ценными бумагами россиян. Чем это грозит инвесторам?

      «Одноклассники» запустили новую функцию

      В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

      Перечислены способы борьбы с энергетическим спадом в середине дня

      В МИД заявили о риске разрыва отношений с США

      Мост в российском регионе обрушился и лишил три поселка доступа к цивилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости