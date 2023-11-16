Доказаны повторяющиеся извержения супервулкана в Европе

Geology: супервулкан Флегрейские поля извергается каждые 10-15 тысяч лет

Ученые Университета штата Огайо обнаружили серию крупных подводных отложений недалеко от Италии, которые, вероятно, образовались в результате нескольких древних суперизвержений европейского вулкана. Результаты исследования, доказывающего повторяющие мощные извержения в этой области, опубликованы в журнале Geology.

Отложения, известные как мегапласты, были найдены в западной части бассейна Марсили — области на дне Тирренского моря, которая окружает подводный вулкан Марсили. Три месторождения состоят из чередующихся пластов вулканокластического (выброшенного при извержении) песка и грязи, а четвертое представляет собой слой, оставшийся от селевого потока — вулканических отложений, смешанных с водой.

Ученые предполагают, что мегапласты возникли не из-за близлежащих вулканов, а из-за вулканической провинции на севере. Эта провинция, по мнению исследователей, когда-то была территорией вблизи Флегрейских полей — супервулкана, чья кальдера образовалась в результате суперизвержения 50 тысяч лет назад. Новые пласты возникали каждые 10-15 тысяч лет, но не каждое извержение создавало мегапласт.

Суперизвержение оказало глубокое влияние на планету и сыграло свою роль в формировании современного климата и экосистем Земли. До сих пор Флегрейские поля представляют собой вулканически активную территорию, поэтому понимание ее истории поможет спрогнозировать потенциальные разломы и другие сейсмические опасности.