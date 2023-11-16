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05:10, 16 ноября 2023Экономика

Россияне раскрыли ежемесячные траты на еду

Исследование ЭФКО: 40 процентов россиян тратят на еду до 15 тысяч рублей в месяц

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Опрос показал, что 40 процентов россиян тратят на еду от 5 до 15 тысяч рублей в месяц в расчете на одного человека. Еще 26 процентов — от 15 до 30 тысяч. Кроме того, 21 процент опрошенных россиян стали придерживаться более правильного питания за последний год. Это следует из результатов исследования ЭФКО и A2:Research.

«Каждый пятый перестал добавлять сахар в чай и кофе, а 17 процентов устанавливают ограничение на количество съеденных сладких продуктов ежедневно. Основным мотиватором для соблюдения здорового образа жизни в России становится желание усилить иммунитет и стать более энергичными. Для этого россияне занимаются спортом, устраивают разгрузочные дни, пробуют интуитивное питание», — говорится в исследовании.

Выяснилось также, что каждый десятый стремится есть меньше мяса, но не исключает его из рациона. Самым полезным в рационе питания 34 процента россиян считают фрукты, 28 — овощи, еще 20 делают акцент на продуктах с повышенным содержанием белка.

«21 процент опрошенных стали питаться правильнее. 7 процентов перешли на фермерские продукты, еще семь стали чаще готовить дома», — выяснили аналитики.

Большинство россиян, 40 процентов, тратят в месяц на еду от 5 до 15 тысяч рублей, еще 26 процентов — от 15 до 30 тысяч рублей в расчете на одного человека.

исследование ЭФКО и A2:Research

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил, что из-за недостатка клетчатки нарушается работа желудочно-кишечного тракта. По его словам, это может спровоцировать ряд заболеваний, в том числе несколько видов рака.

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      Наталия Белова
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