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20:35, 16 ноября 2023Из жизни

Самая красивая девушка России рассказала об интригах на конкурсах красоты

KP.RU: участницы «Красы России» пили мочегонные средства перед финалом конкурса

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Участницы конкурса красоты «Краса России» пили мочегонные средства, чтобы похудеть перед финалом. Об этом KP.RU рассказала победительница — 22-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка.

По словам Романовой, для конкурсов красоты это нормальная практика. «Все хотят выглядеть хорошо», — объяснила она.

Иногда на конкурсах случаются интриги и даже конфликты между участницами. В этом году кто-то пролил кофе на платье Екатерины Соколовой, которая представляла на «Красе России» Санкт-Петербург. Однако даже это не помешало девушке занять призовое место: она получила титул «Первая красавица России».

Кстати, в самом начале, когда мы только приехали, нам делали замечания по фигуре. Лично подходили и говорили — кому нужно похудеть, подтянуть кожу и так далее. Я тоже вошла в эту категорию девушек. Мне сказали, что мне необходимо немного подсушиться

Екатерина Романовапобедительница конкурса красоты «Краса России»

Романова утверждает, что у нее самой не было конфликтов с другими участницами. «Девочки относились ко мне доброжелательно, — сказала она в интервью KP.RU. — Во всяком случае мне так показалось».

Финал конкурса красоты «Краса России» состоялся 15 ноября в Сочи. В 2024 году Екатерина Романова будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Земля».

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      Олег Парамонов
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