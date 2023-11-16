Туристов предупредили о мошенничестве в аэропорту Бали

The Bali Sun: сотрудников аэропорта Бали арестовали за мошенничество

Туристов, прибывающих в балийский аэропорт Нгурах Рай, предупредили о мошенничестве со стороны сотрудников авиагавани. Об этом сообщает местное издание The Bali Sun.

Уточняется, что сотрудники предлагали путешественникам пройти ускоренный контроль за дополнительную плату. Они требовали за это до 250 тысяч рупий (1,4 тысячи рублей), хотя услуга должна предоставляться бесплатно определенным категориям граждан. В том числе к ним относятся пожилые туристы и беременные женщины.

«Конечно, эта прибыль является незаконной и может нанести ущерб имиджу Нгурах Рай», — заметил представитель Генпрокуратуры индонезийского острова Дедди Курниаван. По его словам, пятерых сотрудников иммиграционной службы аэропорта Бали уже арестовали.

Ранее семья россиян поехала на Бали и чуть не оказалась на улице из-за купленного у мошенников тура за 1,4 миллиона рублей. Фейковый турагент не оплатил их проживание в отеле и обратные билеты, поэтому туристам пришлось одалживать деньги у родственников.

