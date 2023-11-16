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03:40, 16 ноября 2023Мир

Украинский беженец захотел открыть пекарню за счет американцев

MDN: переехавший в США украинец попросил 330 тысяч долларов на открытие пекарни

Фото: Clifford / Unsplash

Переехавший в США украинский беженец решил открыть пекарню и попросил американцев о финансовой помощи. Об этом рассказал обозреватель Midland Daily News (MDN) Дэн Чок.

Как отмечается в материале, мужчина управлял пятью ресторанами на Украине. Оказавшись в другой стране, украинец вместе с супругой захотели открыть собственную пекарню и кофейню, но для этого им требуется 330 тысяч долларов на покупку здания и ремонт. Пара поделилась, что они хотят сделать заведение в «европейском стиле» и продавать натуральный хлеб без вредных добавок.

Представитель благотворительной организации Индира Оскварек сообщила, что подходящее помещение уже найдено и теперь остается лишь собрать деньги. «Было бы замечательно подарить им [здание] в качестве рождественского подарка», — подчеркнула она.

Ранее американский политик Кари Лейк назвала украинских беженцев потенциальной угрозой для Запада. По ее словам, они могут «активизироваться подобно террористическим ячейкам» в случае прекращения финансирования прокси-войны властей США против России.

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      Марина Совина
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