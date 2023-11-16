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12:29, 16 ноября 2023Бывший СССР

Украинский министр заявил о серийном производстве боевых беспилотников в стране

Министр Камышин заявил о серийном производстве беспилотников на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что страна вышла на серийное производство собственных беспилотников. Его слова приводит Forbes Ukraine.

Как утверждает чиновник, производимые на Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) должны стать аналогом иранских «Шахедов». Кроме того, он утверждает, что в настоящий момент именно оборонная отрасль вносит значительный вклад в рост экономики республики.

«Начиная с того, что называют "украинским шахедом", мы не называем название этого продукта, но мы вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры», — заявил министр в ходе ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации.

В октябре Камышин уже делился планами Украины о создании собственных БПЛА. По его оценкам, государство рассчитывает на производство десятков тысяч беспилотников каждый месяц.

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      Александр Курбатов
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