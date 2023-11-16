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15:22, 16 ноября 2023Бывший СССР

Украинский военнопленный рассказал о провале ВСУ на левобережье Днепра

Пленный Сидоренко: ВСУ не смогли выполнить задачу на левобережье Днепра

Фото: Reuters

Пленный командир отделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сидоренко объяснил, почему его подразделение не смогло выполнить поставленную задачу на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, перед заброской на левый берег его группе поставили одну задачу, потом — другую, однако в результате все закончилось попаданием в плен к российским военным. «Задача была поставлена выгрузиться и держать левый фланг… После выгрузки начали сразу накрывать артой и минометкой. Трое человек ушло под воду. И я тоже по пояс. И два человека, нас семь человек в лодке было, потеряли автоматы при выгрузке», — рассказал он.

Сидоренко отметил, что остаткам его группы удалось спрятаться в укрытии, после чего им поменяли боевую задачу и отвели к медикам, а по укрытию был нанесен артиллерийский удар. «После этого мы отказались, пять наших человек. А те что без автоматов, им сразу сказали, еще утром: "Идите отсюда вообще". Потому что без оружия. Они ушли, и их я больше не видел», — заключил морпех.

Ранее попавший в плен в Херсонской области боец ВСУ рассказал, что его мобилизовали, несмотря на статус отца-одиночки. По словам военнопленного, сотрудники военкомата вручили ему повестку по пути на работу, невзирая на подобное семейное положение.

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      Алевтина Запольская
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