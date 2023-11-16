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19:59, 16 ноября 2023Силовые структуры

Украинского военного приговорили к 16 годам колонии за передачу информации

В ЛНР суд приговорил военного к 16 годам колонии за передачу координат домов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 16 годам колонии строгого режима командира роты отдельного горно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Андрея Савчука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Военного признали виновным по статье 30, пунктам «а», «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической вражды»), части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, 3 июня 2022 года Савчук при помощи квадрокоптера и планшета определил точные координаты нескольких жилых домов в поселке Николаевка. В тот же день на основании этой информации произошел обстрел населенного пункта из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате пострадало жилье населения.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии строгого режима военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Гулавского. Он бросил гранату в жилой дом.

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      Варвара Митина
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