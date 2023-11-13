Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:05, 13 ноября 2023Силовые структуры

Бросившего гранату украинского военного приговорили к 14 годам колонии

В ЛНР суд приговорил к 14 годам бросившего гранату в жилой дом военного ВСУ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 14 годам колонии строгого режима военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Гулавского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Гулавского признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

По версии следствия, 21 мая 2022 года военный был около многоквартирного дома Молодежного жилого комплекса «Мрия» в Северодонецке и бросил в направлении одной из квартир дома противопехотную гранату. В результате его действий значительно пострадало жилье и имущество одного из горожан.

Ранее Верховный Суд ЛНР заочно приговорил к 20 годам лишения свободы украинского офицера Владимира Болехана, отдавшего приказ обстрелять жилые дома.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это провокация» Сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра разослали от имени Минобороны

      На Украине мобилизовали привезшего детей на соревнования водителя автобуса

      Сбер прокомментировал сообщения о сбое

      Россиян предупредили о провоцирующих рак кишечника продуктах

      Полковник объяснил нежелание Запада поставлять Украине Leopard 2

      Алексей Воробьев рассказал о своем самом необычном жилье

      Стало известно о тяжелом диагнозе госпитализированного режиссера Митты

      В Запорожской области гибель «лучшего танкиста ВСУ» назвали расплатой

      Вилла Константина Меладзе в Крыму резко подешевела

      На Украине заявили о грядущем сокращении населения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости