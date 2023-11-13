Бросившего гранату украинского военного приговорили к 14 годам колонии

В ЛНР суд приговорил к 14 годам бросившего гранату в жилой дом военного ВСУ

Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 14 годам колонии строгого режима военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Гулавского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Гулавского признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

По версии следствия, 21 мая 2022 года военный был около многоквартирного дома Молодежного жилого комплекса «Мрия» в Северодонецке и бросил в направлении одной из квартир дома противопехотную гранату. В результате его действий значительно пострадало жилье и имущество одного из горожан.

Ранее Верховный Суд ЛНР заочно приговорил к 20 годам лишения свободы украинского офицера Владимира Болехана, отдавшего приказ обстрелять жилые дома.

