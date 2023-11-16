Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 16 ноября 2023Мир

В России назвали цель встречи Байдена с Си Цзиньпином

Депутат Журова связала встречу Байдена и Си Цзиньпина с выборами в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден мог провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в свете предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Мы знаем, что в бюджете, который США согласовывают каждый год, Россия и Китай — это стратегические враги, и на нас закладываются определенные средства по борьбе. Поэтому, пока они закладывают эти деньги, говорить о том, что между США и Китаем будет искренняя дружба, крайне сложно», — заявила депутат.

По словам Журовой, товарооборот США и Китая огромен, поэтому им необходимо встречаться и обсуждать связанные с этим вопросы.

«Но все равно они считают Китай стратегическим врагом. Поэтому люди, приходящие на встречу с ними, и Си Цзиньпин тоже это прекрасно понимают. К тому же скоро выборы, а китайская диаспора в США достаточно большая. Поэтому, возможно, Байден специально обозначает это с этой точки зрения», — заключила она.

Материалы по теме:
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023
«Человечество не хочет новой мировой войны» Почему Китай налаживает отношения с США и что это означает для России?
«Человечество не хочет новой мировой войны»Почему Китай налаживает отношения с США и что это означает для России?
3 ноября 2023

Ранее лидеры США и КНР провели переговоры в поместье Филоли под Сан-Франциско. Президент США заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с председателем КНР. Американский лидер также подчеркнул, что прошедшие переговоры «были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский ответил на критику нового учебника истории «рассерженными патриотами»

      Раскрыты новые подробности состояния Александра Митты

      В Киеве сценарий разблокировки черноморских портов отложили на 2025 год

      Внук де Голля предупредил о росте терроризма в ЕС из-за действий Франции

      Стали известны подробности атаки агрессивной обезьяны в московском подъезде

      39-летний москвич выпил 15 энергетиков и умер

      Названа возможная причина смерти экс-командующего 6-й армией ВВС России

      Виктория Боня пришла на интервью без штанов

      Финляндия озвучила дату закрытия КПП на границе с Россией

      Стало известно о согласии ХАМАС на сделку по освобождению заложников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости