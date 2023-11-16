В России назвали цель встречи Байдена с Си Цзиньпином

Депутат Журова связала встречу Байдена и Си Цзиньпина с выборами в США

Президент США Джо Байден мог провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в свете предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Мы знаем, что в бюджете, который США согласовывают каждый год, Россия и Китай — это стратегические враги, и на нас закладываются определенные средства по борьбе. Поэтому, пока они закладывают эти деньги, говорить о том, что между США и Китаем будет искренняя дружба, крайне сложно», — заявила депутат.

По словам Журовой, товарооборот США и Китая огромен, поэтому им необходимо встречаться и обсуждать связанные с этим вопросы.

«Но все равно они считают Китай стратегическим врагом. Поэтому люди, приходящие на встречу с ними, и Си Цзиньпин тоже это прекрасно понимают. К тому же скоро выборы, а китайская диаспора в США достаточно большая. Поэтому, возможно, Байден специально обозначает это с этой точки зрения», — заключила она.

Ранее лидеры США и КНР провели переговоры в поместье Филоли под Сан-Франциско. Президент США заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с председателем КНР. Американский лидер также подчеркнул, что прошедшие переговоры «были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином.