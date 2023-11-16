В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех аэропортах Москвы отменили и задержали 16 рейсов

В трех московских аэропортах в четверг, 16 ноября, произошла отмена и задержка 16 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково вылетят не по плану три самолета, еще два рейса отменено. В Домодедово задержали два рейса, а три — отменили. В Шереметьево отложили вылеты четырех воздушных судов, еще два рейса отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее более 20 вылетов задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за снегопада. Пассажиры рассказали журналистам, что многим пришлось провести на борту по несколько часов из-за того, что в воздушной гавани образовалась очередь из самолетов.