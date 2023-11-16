В Германии рассказали Украине о последствиях одного удара России

Spiegel: Россия одним ударом может лишить электроснабжения сотни тысяч украинцев

Россия способна моментально лишить электроснабжения сотни тысяч украинцев лишь одним ударом, предупредили обозреватели немецкого журнала Spiegel Александр Эпп, Оливер Имхоф и Никлас Мариенхаген.

По их словам, российские инженеры располагают данными о критических точках в системе электроснабжения Украины, поэтому им хватит одного удара, чтобы оставить жителей страны в темноте. Журналисты также отметили, что украинская инфраструктура может оказаться в еще большей опасности предстоящей зимой, чем прошлой.

Помимо этого, пишут авторы, у Киева могут закончиться зенитные ракеты. «Отчасти потому, что Запад недостаточно быстро производит замену», — пояснили они.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко пригрозил России ответными ударами по ее энергетической и нефтяной инфраструктуре в случае атаки по украинским энергообъектам.