В Госдуме рассказали об омерзительном эпизоде на последнем заседании

Депутат Делягин: на заседании Госдумы произошел омерзительный эпизод

Последнее заседание Госдумы отметилось рядом «омерзительных эпизодов» и напомнило политической цирк. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, сообщает «Царьград».

В нижней палате парламента 15 ноября во втором чтении был принят проект бюджета на 2024 год и плановый период до 2026-го. В ходе обсуждения структура расходов была частично изменена. По словам депутата, в рамках совещания выступал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, он также является профессиональным врачом-хирургом. Парламентарий призывал предусмотреть в бюджете расходы в размере 10 миллиардов рублей, которые позволят спасти 32 тысячи жизней.

«И в ответ ему льется такая демагогия… Просто стыдно иногда все это сидеть и слушать. На самом деле некоторые люди просто не выдерживали и уходили. Не потому, что у них есть какие-то дела, не потому, что они лентяи, а потому, что это невозможно выдерживать. Это чудовищное лицемерие», — поделился Делягин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился депутатами, которые ушли с семичасового заседания палаты парламента при обсуждении проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Он отметил, что подобное поведение снижает качество принимаемых решений и наносит вред избирателям.