В Израиле заявили о стремлении защитить мирных жителей Газы

FT: президент Израиля Герцог заявил, что ЦАХАЛ стремится защитить жителей Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) крайне осторожно проводит операции вблизи зданий больниц в секторе Газа, стремясь защитить мирное население анклава. С таким заявлением в интервью британской газете The Financial Times (FT) выступил израильский президент Ицхак Герцог.

«Израиль всячески пытается защитить мирных жителей анклава», — сказал он, добавив, что ЦАХАЛ проводит операции «крайне, крайне осторожно».

Ранее Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС). Политика обвиняют в геноциде в секторе Газа.