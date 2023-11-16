В Киеве сценарий разблокировки черноморских портов отложили на 2025 год

Нацбанк Украины: разблокировка черноморских портов станет возможной в 2025 году

В Киеве отложили возможность разблокировки черноморских портов на 2025 год. Об этом сообщает Национальный банк Украины в инфляционном отчете за октябрь 2023 года.

«Базовый сценарий допускает ощутимое снижение рисков безопасности с 2025 года, что поспособствует полноценной разблокировке морских портов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Киеве считают, что в 2025 году расширятся возможности для инвестиционной и хозяйственной деятельности, а покинувшие страну украинцы станут активнее возвращаться обратно.

Ранее глава украинской администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении торгового порта в результате взрывов. По его словам, также повреждены постройки, находившиеся на территории завода в городе Берислав.