Украинские власти сообщили о повреждении порта в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении торгового порта

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждении торгового порта в результате взрывов. Об этом он сообщил в Telegram.

Украинский чиновник утверждает, что в Херсоне также пострадало административное здание и заведение общественного питания. Кроме того, по его словам, были повреждены постройки, находившиеся на территории завода в городе Берислав.

Ранее стало известно о произошедшем в Херсоне взрыве. По данным очевидцев, инцидент произошел на территории Корабельного района города.

Кроме того, сообщается о взрывах на территории города Кропивницкого. Информацию подтвердили власти региона, также предостерегшие местных жителей от публикации кадров произошедшего.