Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 14 ноября 2023Бывший СССР

Украинские власти сообщили о повреждении порта в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении торгового порта
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждении торгового порта в результате взрывов. Об этом он сообщил в Telegram.

Украинский чиновник утверждает, что в Херсоне также пострадало административное здание и заведение общественного питания. Кроме того, по его словам, были повреждены постройки, находившиеся на территории завода в городе Берислав.

Ранее стало известно о произошедшем в Херсоне взрыве. По данным очевидцев, инцидент произошел на территории Корабельного района города.

Кроме того, сообщается о взрывах на территории города Кропивницкого. Информацию подтвердили власти региона, также предостерегшие местных жителей от публикации кадров произошедшего.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного за расправу над Анной Политковской помиловали. Он уехал на СВО и стал комбатом

      В Кремле пообещали проверить жалобу на имитацию возврата валютной выручки

      Сотрудники устроили массовую драку на складе Wildberries под Москвой из-за гофры

      Стало известно о состоянии второй группы эвакуированных из Газы россиян

      Семья отреагировала на помилование осужденного за расправу над Политковской

      В Азербайджане назвали неприемлемыми заявления Борреля об Армении

      Названа особенность российского Checkmate

      В сети высмеяли фотосессию Безоса и его невесты для журнала Vogue

      ФСБ задержала под Брянском пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

      В приграничном российском регионе более чем на два месяца запретили салюты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости