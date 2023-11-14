Стало известно о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне

ZN.UA: в подконтрольном Киеву Херсоне произошел взрыв

В подконтрольном киевским властям Херсоне произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» (ZN.UA) в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Корабельном районе», — говорится в публикации. Журналисты издания не проинформировали о других подробностях.

Ранее глава Хмельницкой обладминистрации Сергей Тюрин сообщил, что во время объявленной в ночь на вторник, 14 ноября, воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, по его информации, сообщений в соответствующие службы о повреждениях инфраструктуры не поступало.

Украинские СМИ писали, что на территории Хмельницкой области прогремели взрывы. В частности, речь шла о детонациях в Староконстантинове.