На Украине сообщили о работе ПВО в Хмельницкой области

Глава администрации Тюрин: в Хмельницкой области ночью 14 ноября работала ПВО

В Хмельницкой области Украины во время объявленной в ночь на вторник, 14 ноября, воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом утром сообщил глава обладминистрации Сергей Тюрин в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его информации, сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало.

В ночь на 14 ноября украинские СМИ сообщили, что на территории Хмельницкой области прогремели взрывы. В частности, речь шла о взрывах в Старконе.

Вечером в понедельник, 13 ноября, взрывы произошли на территории Харьковской области Украины. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе.