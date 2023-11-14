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01:35, 14 ноября 2023Бывший СССР

В Харьковской области Украины произошли взрывы

В Харьковской области Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли на территории Харьковской области Украины вечером в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Подробности не приводятся. В свою очередь, украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале сообщало о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Харьковской области.

Кроме того, сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

12 ноября сообщалось о взрыве в Харькове. При этом в Харьковской области воздушная тревога не объявлялась. В результате взрыва произошел пожар на автозаправочной станции в районе железнодорожного вокзала.

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