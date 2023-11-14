В Харьковской области Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога

Взрывы произошли на территории Харьковской области Украины вечером в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Подробности не приводятся. В свою очередь, украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале сообщало о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Харьковской области.

Кроме того, сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

12 ноября сообщалось о взрыве в Харькове. При этом в Харьковской области воздушная тревога не объявлялась. В результате взрыва произошел пожар на автозаправочной станции в районе железнодорожного вокзала.