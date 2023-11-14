Стало известно о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Пишут о взрыве в городе», — говорится в сообщении. Ранее в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу.

12 ноября сообщалось о взрыве в Харькове. При этом в Харьковской области воздушная тревога не объявлялась. В результате взрыва произошел пожар на автозаправочной станции в районе железнодорожного вокзала.

11 ноября в Херсоне также были зафиксированы взрывы, в частности, в Днепровском районе города. В нескольких регионах страны при этом звучала воздушная тревога.