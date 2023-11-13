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22:58, 13 ноября 2023Бывший СССР

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Alina Smutko / Reuters

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным сайта, тревожные сигналы в Днепропетровской области страны прозвучали в 21:35 по местному времени (совпадает с московским). Позже тревогу объявили в Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской.

12 ноября сообщалось о взрыве в Харькове. При этом в Харьковской области воздушная тревога не объявлялась. В результате взрыва произошел пожар на автозаправочной станции в районе железнодорожного вокзала.

7 ноября глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что под Кривым Рогом был поражен инфраструктурный объект после серии взрывов. Он уточнил, что, по предварительной информации, люди не были ранены.

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