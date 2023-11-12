Взрыв прогремел в Харькове
«Суспільне новини»: в Харькове прогремел взрывСюжетВзрывы в Харькове:
В Харькове прогремел взрыв. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает «Суспільне новини» в Telegram.
При этом, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в данном регионе не объявлялась. Других подробностей случившегося не приводится.
В свою очередь, агентство «Укринформ» уточнило, что в результате взрыва произошел пожар на автозаправочной станции в районе железнодорожного вокзала.
Ранее стало известно о взрывах в Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины. Характерные звуки были слышны в прибрежных городских районах. Жителей призвали не выходить без нужды на улицу и держаться подальше от окон.