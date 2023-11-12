Взрыв прогремел в Харькове

«Суспільне новини»: в Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает «Суспільне новини» в Telegram.

При этом, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в данном регионе не объявлялась. Других подробностей случившегося не приводится.

В свою очередь, агентство «Укринформ» уточнило, что в результате взрыва произошел пожар на автозаправочной станции в районе железнодорожного вокзала.

Ранее стало известно о взрывах в Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины. Характерные звуки были слышны в прибрежных городских районах. Жителей призвали не выходить без нужды на улицу и держаться подальше от окон.