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09:58, 12 ноября 2023Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Ammar Awad / Reuters

В городе Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный киевскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, звуки взрывов слышны в прибрежных городских районах. Мрочко призвал жителей не выходить без нужды на улицу и держаться подальше от окон.

Других подробностей ситуации не приводится.

Накануне вечером в Херсоне также были зафиксированы взрывы, в частности, в Днепровском районе города. В нескольких регионах страны при этом звучала воздушная тревога.

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      Варвара Кошечкина
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