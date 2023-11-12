В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В городе Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный киевскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, звуки взрывов слышны в прибрежных городских районах. Мрочко призвал жителей не выходить без нужды на улицу и держаться подальше от окон.

Других подробностей ситуации не приводится.

Накануне вечером в Херсоне также были зафиксированы взрывы, в частности, в Днепровском районе города. В нескольких регионах страны при этом звучала воздушная тревога.