В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, звуки взрывов, в частности, слышны в Днепровском районе города. Мрочко призвал жителей быть осторожными и перейти в более безопасные места. Других подробностей ситуации не приводится.

Днем ранее в Херсоне и Запорожье также были зафиксированы взрывы. В нескольких регионах страны звучала воздушная тревога.

8 ноября Вооруженные силы России поразили теплоэлектростанцию в прифронтовой зоне.