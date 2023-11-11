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18:46, 11 ноября 2023Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: RoStyle / Shutterstock / Fotodom

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, звуки взрывов, в частности, слышны в Днепровском районе города. Мрочко призвал жителей быть осторожными и перейти в более безопасные места. Других подробностей ситуации не приводится.

Днем ранее в Херсоне и Запорожье также были зафиксированы взрывы. В нескольких регионах страны звучала воздушная тревога.

8 ноября Вооруженные силы России поразили теплоэлектростанцию в прифронтовой зоне.

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      Варвара Кошечкина
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