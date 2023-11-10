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18:43, 10 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

На Украине в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

Ранее уже сообщалось о взрывах в Херсоне. В нескольких регионах страны звучала воздушная тревога. Также 10 ноября стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.

8 ноября Вооруженные силы (ВС) России поразили украинскую ТЭС в прифронтовой зоне. «Оборудование предприятия повреждено», — сообщили в энергетической компании ДТЭК.

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