Стало известно о взрывах в Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в находящемся под контролем Киева Херсоне раздались звуки взрывов. При этом подробности о разрушениях не приводились. Как уточнялось, в подконтрольной украинским войскам части региона действовала воздушная тревога.

9 ноября в Днепропетровске произошел мощный взрыв после того, как власти объявили воздушную тревогу. Взрыв, как отмечали журналисты, прогремел около 3:30 по московскому времени. Граждан призывали спуститься в укрытие.